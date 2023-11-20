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«الجزار» يلتقي وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له

كتب:

أيمن حمزة
10:27 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وبندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعددًا من المستثمرين السعوديين، لبحث مجالات التعاون المشترك، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مطالب المستثمرين السعوديين، لحل المشكلات والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية، ووجه الوزير مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعمل على حل جميع المشاكل وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية طبقًا للقواعد المعمول بها، مؤكدًا أن الوزارة وأجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في مختلف المجالات، لجميع المستثمرين، وفي مقدمتهم أشقاؤنا العرب.

ومن جانبه، توجه الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، على جهودهم الكبيرة في تيسير وتسهيل سبل الاستثمار للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات، من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.