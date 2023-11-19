يوفر فرص عمل.. معرض تسويقي للحرف اليدوية والتراثية بالوادي الجديد

بدأت، مساء اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول للمعرض التسويقي لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، وذلك بانطلاق تسويق المنتجات على مدار يوم واحد للمعرض، بمشاركه 5 عارضين بمركز شباب القصر بمركز الداخلة.

مصادر دخل لشباب الوادي الجديد

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء الدين شوقي، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنّ فعاليات اليوم الأول للمعرض التسويقي لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية جاءت بهدف دعم الشباب بواسطة قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض، وتحقيق مصدر دخل لهم عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

دعم الحرف اليدوية في الوادي الجديد

وأضاف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنّ المَعرض يسعى إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والعمل على تطويرها ودعمها، بتنظيم معارض دورية بمراكز الشباب.

جاء المعرض برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.