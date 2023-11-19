فرص عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة برواتب مجزية وسكن.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «ميكروسوفت»، ومؤسسة «كير للتنمية»، عن اليوم المفتوح للتوظيف لإحدى الشركات الخاصة غدا الاثنين، وذلك ضمن مبادرة «توظيف مصر».

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، موعد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي، وتفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط القبول في الوظائف وكيفية التقديم، وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف الشاغرة

- منسق ممرات.

- بائعو جزارة.

- بائعو بقالة.

- بائعو خضار وفاكهة.

- بائعو عطارة.

- أفراد أمن.

- كاشير.

- مُحضر طلبات.

- مسؤول استلام.

- مراقب مخزون.

- أخصائي تسويق.

المميزات الوظيفية

- رواتب مجزية.

- تأمين طبي واجتماعي.

- وجبات غذائية.

- تارجت شهري.

- سكن مجهز.

شروط القبول في الوظائف

- مؤهلات عليا ومتوسطة.

- موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- السن من 20 إلى 40 سنة.

- غير متاح العمل للطلبة.

موعد ومقر انعقاد اليوم التوظيفى

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، عقد اليوم التوظيفى بمقر مركز شباب صلاح سالم بمحافظة بني سويف، غدا الاثنين، 20 نوفمبر، من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.

كيفية التقدم للوظائف

ونوهت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في التقدم للوظائف ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/HeCL9TH7Hk

ولمتابعة المزيد من الوظائف علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك التالي: https://tawzeefmasr.com.