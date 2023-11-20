مرسى علم تستقبل 14 ألف سائح من أوروبا على متن 67 رحلة طيران

استقبلت فنادق مرسى علم 14 ألف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات من دول أوروبا على مدار 48 ساعة الماضية، على متن 67 رحلة طيران، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتعاش حركة السياحة بفنادق مرسى علم، إذ استقبلت 14 ألف سائح أجنبي على مدار 48 ساعة الماضية، على متن 67 رحلة طيران، وذلك ضمن 126 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم كاملة العدد

ولفت «عثمان» إلى انتعاش سياحة الشتاء على شواطئ مرسى علم، تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتوي في أوروبا واقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80%، حيث أعلنت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية أنها كاملة العدد، وذلك عقب استقبالها آلاف السائحين الأجانب من 12 دولة أوروبية على رأسها ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك.