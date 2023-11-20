بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة في إدارة المخلفات.. غطاء تأميني خاص قريبًا

تقترب وزارة البيئة من إلحاق العمالة غير المنتظمة في الشركات العاملة في إدارة المخلفات مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والهيئات الحكومية، منحهم غطاء تأمينيا خاصا بهم.

منح غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما ستنفذه وزارة البيئة من عمل غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة في إدارة المخلفات وإلحاقهم بالشركات، وذلك بعد العمل على تدريب عدد 700 شخص من العمالة غير المنتظمة وذلك خلال المرحلة الأولى، حتى يكونوا على قدر كافٍ من الدراية للالتحاق بهذه الشركات.

إجراء لاختبار قياس مهارة العمالة غير المنتظمة

وتنظم وزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات برنامج تدريبي للعمالة غير المنتظمة حتي يتم تدريبهم وتعريفهم بكافة مراحل الجمع والنقل، فضلًا عن عمل إجراء لاختبار قياس المهارة بعد انتهاء التدريب الخاص بها، وبعدها يتمكن من الحصول على كارنية مزاولة المهنة.

تدريب للعمالة غير المنتظمة

وبدأت وزارة البيئة بعمل تدريب فعلي في في منظومة إدارة المخلفات في عدد من المحافظات لتدريب العمالة غير المنتظمة، وكان ذلك بحضور عدد من مثلي الوزارة بالاشتراك مع وزارة العمل والتضامن الاجتماعي.