«محمد» مصاب بمتلازمة داون يسجل رقما قياسيا في الغطس: «هدفي موسوعة جينيس»

لم تمنعه إصابته بمتلازمة داون من تحقيق بطولات دولية في الغطس، حيث كسر محمد كرم، حاجز تجاربه معلنا للعالم بأجمعه أنه قادر على التحدي والنجاح، بعدما وصل بغطسته إلى عمق 18 مترا تحت سطح الماء، بدلا من 12 مترا، ليحصل على شهادة رسمية بالغطس تضاف إلى سجل نجاحاته خلال الفترة الماضية، وهو الرقم القياسي الذي حققه أصحاب متلازمة داون في هذه الرياضة.

الشاب محمد كرم، البالغ من العمر 26 عاما، حقق رقما قياسيا في رياضة الغطس على مستوى العالم، فصاحب أطول غطسة عالميا لم يتعد الـ12 مترا وفقا لوالدته إلهام عبدالغفار: «ابني أول شخص على مستوى العالم من أصحاب متلازمة داون يصل إلى غطسة عمقها 18 مترا، وعلشان كده أخد شهادة رسمية من مراكز الغطس في شرم الشيخ باعتماده كصاحب أطول غطسة».

وصل إلى أطول غطسة لأصحاب متلازمة داون

منذ عامين سجَّل «محمد» رقما عالميا في الغطس، إذ وصل إلى أطول غطسة لأصحاب متلازمة داون، بعمق 12 مترا تحت سطح الماء، لكنه كان يطمح أن يتعدى هذا الرقم بعد تدريبات كثيرة، وفق والدته: «من سنتين وصل لـ12 مترا وهو أول واحد من متلازمة يوصل للرقم ده، لكن طموحه كان أكبر من كدة إنه يوصل لعمق 16 مترا لكن ربنا أكرمه ووصل لعمق 18 مترا».

إصرار ونجاح من «محمد»، بهدف تسجيل رقم قياسي في رياضة الغطس، لتٌؤهله للدخول في موسوعة جينيس: «أنا فخورة به لإصراره على النجاح ووصوله لهدفه، والفضل يرجع لتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم، ودا كان دافع ليهم إنهم يوصلوا للعالمية كلا في مجاله».

دعم كبير يتلقاه «محمد»، من أسرته ومدربه، جعله يتشجع لتسجيل رقم قياسي، وفق شحاتة حجاج مدرب الغطس ومدرب محمد كرم: «تم تسليم محمد اليوم شهادة رسمية بالغوص لعمق 18 مترا تحت سطح البحر وكنت حريصا على أن يكتمل إنجاز محمد وأن يصل لمبتغاه».

متابعة مستمرة من مدرب «محمد» وأسرته لتطوره الذهني والبدني لتقديم الرعاية الصحية خلال فترة التدريب، ما ساهم في نجاح الإنجاز الذي لم يحققه أحد من أصحاب متلازمة داون: «بنتابع محمد باستمرار علشان بيوصل لحلمه، ويتسجل في موسوعة جينيس، وكلنا بندعمه نفسيا وتدريبا».

الإنجازات السابقة لمحمد كرم

محمد كرم، حصل على مراكز ببعض البطولات الدولية، من بينها، بطولة العرب للسباحة بسوريا 2010 وحصل على المركز الثالث في ألعاب القوى 2014، والمركز الثالث لكرة اليد 2015 من الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز السابع عالميا في بطولة السباحة من دولة المكسيك، وشارك العديد من الأنشطة الرياضية منها بطولة الترايثلون بأبو ظبي، وفاز أيضا ببطولة الجمهورية للسلة لذوي الاحتياجات الخاصة ثم بطولة الجمهورية للجمباز 2018، كما شارك العروض المسرحية وكُرم عدة جهات حكومية.