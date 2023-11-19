انطلاق برنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة بمدارس جنوب سيناء

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، فعاليات تدريب «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي»، وذلك بقاعة مدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر الجاري

أهداف البرنامج

وقال محمد عقل، في بيان، إن التدريب يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والإتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.

المستهدف من التدريب

وأوضح، أن المستهدفين هم مديرو المدارس ومعلم من كل مدرسة والأخصائي الإجتماعي ورئيس مجلس أمناء كل إدارة وأمين إتحاد الطلاب من كل مرحلة بالإدارات الثمانية، بإجمالي 482 متدربا موزعة على (15) قاعة منهم (5) قاعات بطور سيناء، و(2) قاعة بإدارة رأس سدر، و(2) بإدارة أبوزنيمة وباقي الإدارات (قاعة واحدة).