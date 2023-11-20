برلماني: الرئيس السيسي يقود تحركات دولية وإقليمية لوقف إطلاق النار في غزة

قال عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود جهودا مكثفة على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف إطلاق النار في غزة، ووقف حرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى الدور الإنساني الذي لم يتوقف على مدار الأيام الماضية لدعم الأشقاء.

وأوضح عضو مجلس النواب في بيان عنه اليوم، أنّ الأيام القليلة الماضية شهدت لقاءات عدّة مع القيادة السياسية والاتصالات بمختلف القادة على مستوى العالم، لبحث الأوضاع وضرورة وقف إطلاق النار، بداية من استقبال الرئيس السيسي، لأورسولا فون ديرلاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث شدد الرئيس على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وتابع هندي، أنّ الرئيس السيسي أكد أيضا موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.

وأشار إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، إضافة إلى تلقي اتصال من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ القيادة السياسية حريصة كل الحرص على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، والبحث عن حلول عاجلة لوقف إطلاق النار، ما يعكس دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة وأنّ مصر قيادة وشعبا تدعم وتساند القضية الفلسطينية.