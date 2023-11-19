«المؤتمر»: مصر تدعم القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية نجحت في إدخال الوقود إلى قطاع غزة بعد ممارسة ضغوط كثيرة على جميع الأطراف، وذلك بعد نفاذ الوقود في القطاع وتوقف الحركة والمستشفيات هناك، وهناك جهود مستمرة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر.

تحركات دبلوماسية على أعلى مستوى

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالجهود المصرية، قائلا: «الدولة المصرية تبذل جهودا قوية في دخول المساعدات لقطاع غزة، ولم تتخل يوما عن دعم القضية الفلسطينية، فمنذ أحداث السابع من أكتوبر ومصر تمارس جهودا كبيرا حتى تم إدخال المساعدات، وهناك تحركات دبلوماسية على أعلى مستوى في مختلف القطاعات لوقف حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني».

مساندة الأشقاء الفلسطينيين

وأضاف أن المجتمع المدني شريكا أساسيا في عملية المساعدات بجانب الجهود المبذولة من قبل الدولة، إذ يتكامل الدور السياسي والإنسانى لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الراهنة، والدولة المصرية تنادي طول الوقت في مختلف المحافل بضرورة التوقف عن إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها أهالي غزة.

وأشار إلى أن قافلة صندوق «تحيا مص» المحملة بالمساعدات من أغذية ومستلزمات طبية وأدوية للأشقاء في غزة، التحالف الوطني ومؤسسة «حياة كريمة»، عبرت بصدق عن الشعب المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية خاصة في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال.