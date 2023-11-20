تنفيذ مشروع «ألف بنت.. ألف حلم» في مركز شباب جرجا بسوهاج

أعلن الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والدكتور محمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة، تنفيذ مشروع «ألف بنت ألف حلم» لتدريب خماسي كرة القدم النسائية، في مركز شباب مدينة جرجا، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الشباب والرياضة بالتركيز على تطوير كرة القدم النسائية

تطوير كرة القدم النسائية في سوهاج

وأكد وكيل رياضة سوهاج، أن هذا المشروع يعد جزءًا من المبادرات المدعومة من قبل وزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى نشر كرة القدم النسائية وتطويرها في المحافظة.

اكتشاف مواهب الفتيات

وأشار وكيل رياضة إلى أنّ المشروع يهدف إلى تعليم الفتيات مهارات كرة القدم من خلال برنامج تدريب شامل، كما يساهم في اكتشاف المواهب الناشئة في كرة القدم بين الفتيات وتأهيلهن وتطوير مهاراتهن، لكي يصبحن نواة للأندية والمنتخبات الوطنية.

الجدير بالذكر، أنّ المرحلة العمرية المستهدفة للانضمام لفريق كرة القدم النسائية هي من 12 إلى 16 عامًا، وتُنفذ تحت متابعة وإشراف محمد زكريا محمد، وكيل المديرية للرياضة.