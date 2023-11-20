عودة كبار النجوم لموسم دراما رمضان 2024.. أبرزهم يحيى الفخراني

يشهد موسم دراما رمضان المُقبل 2024 علامات درامية مميزة، وتجارب فريدة، ستحظى بردود فعل واسعة، على المستوى النقدي والجماهيري، كونها تحمل رسائل قيّمة تحترم وعي المُشاهد، إذ بدأت ملامح الموسم الدرامي الأضخم على مدار العام، تتضح نوعًا ما، في ظل عودة عدد من النجوم الكبار بعد سنوات من الغياب.

ويعود نجوم الدراما التليفزيونية إلى المنافسة في الماراثون الدرامي بعد سنوات من الغياب، أبرزهم الفنان يحيى الفخراني، الذي سيُشارك بمسلسل «عتبات البهجة»، المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، وذلك بعد غياب 3 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل «نجيب زاهي زركش» الذي عُرض عام 2021.

وسيشهد مسلسل «عتبات البهجة» أيضًا عودة المخرج مجدي أبو عميرة أيضًا، بعد غياب دام نحو 4 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل «قوت القلوب» الذي عُرض عام 2020.

كما يعود أيضًا الفنان يوسف الشريف، هو الآخر إلى المنافسة في موسم دراما رمضان، بعد غياب دام نحو 3 أعوام، منذ مسلسل «كوفيد 25»، والعمل من تأليف إنجي علاء، وإخراج ماندو العدل، الذي يواصل حاليًا معاينة أماكن التصوير وترشيح الممثلين، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.