«تضامن الغربية»: دعم زواج 25 فتاة يتيمة بـ375 ألف جنيه

شاركت جمعية الأورمان، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، في تنظيم حفل زفاف بقاعة نادي المعلمين بطنطا، وذلك لدعم 25 فتاة يتيمة بمبالغ مالية بلغت 375 ألف جنيه، بواقع 15 ألف جنيه لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن، تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

دعم الفتيات اليتيمات

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إن دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات، ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات على بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الغربية، نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجا، وستثمر قاعدة البيانات في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

تنظيم حفلات زفاف جماعي لليتيمات

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان في محافظة الغربية بدأت نشاطها في دعم زواج اليتيمات قبل عدة سنوات، واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع، حيث تم دعم عدد 802 فتاة يتيمة بمحافظة الغربية، فضلا عن تنظيم أكبر احتفالات الزفاف الجماعي لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات وتستمر الجمعية في تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريا.