«الأورمان» تطلق مبادرة لدعم زواج الفتيات اليتيمات بالغربية

أطلق مكتب مشروعات الأورمان، مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان «كفالة زواج يتيمات»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء محافظة الغربية لاستهداف دعم زواج المئات من الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة الغربية، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تحت قيادة أحمد حمدي عبدالمتجلي.

كفالة زواج اليتيمات

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة «كفالة زواج يتيمات» جاءت لإدخال الفرحة والسرور على الفتيات وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية، فضلا عن التأكيد على أنهن لسن وحدهن، وأننا جميعا خلفهن.

وأوضح «شعبان»، أن المبادرة جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية بالغربية، ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، مؤكدا أنه منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج 19,893 فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، منهن 1144 فتاة في محافظة الغربية، واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع، وأكبر احتفالات الزفاف الجماعي، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.

دعم الطفل اليتيم

وأشار «شعبان» أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لكفالة زواج يتيمات بمبلغ 7500 جنيه، أومبلغ 625 جنيها شهريا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12 شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة زواج الفتيات اليتيمات ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الفتيات اليتيمات.