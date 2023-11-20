«المستقلين الجدد»: حراك سياسي في المحافظات استعدادا لانتخابات الرئاسة

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن المحافظات تشهد حراكا سياسيا ملحوظا وكثيفا لكل حملات مرشحي السباق الرئاسي، مشيرا إلى وجود تنوع في أنشطة المرشحين الأربعة.

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي

وأضاف «عناني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح» على شاشة «extra news»، أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عقدت ما يزيد عن 75 لقاء مع أكثر من هيئة، إضافة إلى مؤتمرات حاشدة في كل ربوع المحافظات من الأحزاب الداعمة للمرشح المستقل عبدالفتاح السيسي الذي يتمتع بظهير سياسي في عدد كبير من الأحزاب التي تدعمه إضافة إلى كتلة كبيرة من المستقلين.

منافسة بين مرشحي الرئاسة

وأوضح «عناني»، أن المرشحين الآخرين يتنافسون بشرف للوصول لقلب وعقل المواطن المصري، في ظل ثوابت مصرية تجمع المرشحين الأربعة، وهي الحفاظ على الدولة المصرية، لافتا إلى أن المرشح حازم عمر اكتفى بعقد 4 لقاءات كان أعلن عنها في وقت سابق.