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حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر رابط انضمام المصريين في الخارج إليها

كتب:

آية الله الجافي
07:44 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استمرار التواصل الفعّال مع أبناء مصر من المقيمين في الخارج، إذ عقدت عدة اجتماعات مع ممثلين للجاليات المصرية من عدد من الدول عن طريق فيديو كونفرانس، بينهم «السعودية – رومانيا  – البحرين – هولندا – اليونان – أوزبكستان – طاجكستان – عمان – كندا – أمريكا – ألمانيا – إنجلترا – السويد».

وفي إطار استكمال هذا التواصل مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، نشرت الحملة رابط الانضمام إليها للمصريين المقيمين بالخارج، كالتالي: https://expatreg.web.app 

وأكد وفود المصريين في الخارج، خلال لقائهم مع حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أنّهم ينظمون ندوات توعوية في الخارج بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية المختلفة لخدمة المواطنين على جميع المستويات، خاصة في حفظ أمن واستقرار الدولة، وللتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية والمبادرات التي تطلقها الدولة للمصريين في الخارج.

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بقلم آية الله الجافي