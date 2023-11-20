ضعف المياه بالأدوار العليا في الوليدية بأسيوط لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن خروج مولد رقم 1 بمحطة مرشحة الوليدية من الخدمة، ما يترتب عليه ضعف المياه عن الأدوار العليا بمنطقة الوليدية، وذلك للبدء في أعمال الغسيل والتطهير لمدة 3 أيام، من الساعة 8 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 8 الخميس المقبل، وذلك لأعمال التطهير في إطار الخطة الدورية لصيانة المروقات.

المحطة تعمل بنصف طاقتها

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن المحطة ستعمل بنصف طاقتها التصميمية 300 لتر في الثانية، أثناء عملية غسيل وتطهير المروق، كما سيتم توفير مروق رقم 2 كبديل.

توفير سيارات مياه

وأعلنت شركة مياه أسيوط توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة وبصفة دورية في المناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة، موضحة أنه يمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك».