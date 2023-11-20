أمين «البحوث الإسلامية» لخريجين إندونيسيين: آن الأوان بأن تنفعوا المجتمع

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، في فعاليات حفل تخريج الطلاب الإندونيسيين من الدارسي بجامعة الأزهر، بحضور الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وممثلي السفارة الإندونيسية.

مرحلة ليست الأخيرة لطالب العلم

وخلال كلمته في الاحتفال، قال الأمين العام إن هذه المرحلة ليست الأخيرة لطالب العلم، بل بداية لرحلة علمية جديدة يسعى فيها الخريج للوصول إلى العمق في معارفه بعد ما تعلمه خلال المرحلة الجامعية من منهجية علمية تمكّنه من أن يكون من الباحثين المتميزين، نتيجة ما تلقاه من علوم ومناهج على أيدي علماء الأزهر الأفاضل في تخصصات علمية متنوعة.

وأضاف: «آن الأوان لأن يقدم كل طالب علم ما عليه من حقوق للعلم، وأهله من خلال التمسك بسلوك وأخلاق أهل العلم، ما يجعلهم من القادرين على المساهمة في نقل الحضارة الإسلامية وتراثها القويم».

غياب القيم والأخلاق

وأشار إلى أن المجتمع في حاجة إلى قدوات نافعة له سواء من الرجال أم من النساء، خاصة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها المجتمع من غياب للقيم والأخلاقيات والتي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود الممكنة.