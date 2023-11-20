دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل هي دولة الفاشية في الشرق الأوسط (فيديو)

علّق حسن عصفور، رئيس المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على مناقشة الكنيست الإسرائيلي لتشريع يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين اليوم، وفقا لما أعلنه وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

تحالف نتنياهو الجديد اعتمد على تشكيل فاشي

وقال رئيس المفاوضات الفلسطيني الأسبق، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، «بن غفير أحد ممثلي اليهودية الجديدة، وأحد المشاركين في الحرب على فلسطين، وكان أحد خلايا تنظيمات إرهابية، وكان مطلوبا للأمن الإسرائيلي ذاته، ولكن تحالف نتنياهو الجديد اعتمد على هذا التشكيل الفاشي».

إسرائيل هي دولة الفاشية في الشرق الأوسط

وتابع رئيس المفاوضات الفلسطيني الأسبق «عندما استلم بن غفير مهام ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي حاول بكل جهد أن يتعامل مع الأسرى بطريقة مختلفة تماما، أحد أشكالها العمل على سن قانون لإعدام أسرى فلسطينيين، ولكن هذا الكلام قد لا يكون سهلًا على الأقل في هذه اللحظات، ولكن كل شيء في إسرائيل أصبح ممكنًا، فهي دولة فاشية بكل وضوح ولم يعد هناك حديث عن ديموقراطية زائفة، بل هي دولة الفاشية في الشرق الأوسط».