خبير شؤون دولية: مصر تدافع عن الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب على غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، خبير الشؤون الدولية، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها، وهو ما مثل أريحية للحالة الفلسطينية بشكل كامل، مشيرًا الى أنه منذ أن بدأت هذه الحرب على الشعب الفلسطيني، ومصر تدافع عن الشعب الفلسطيني، وتسعى لوقف عملية القتل ضده.

مصر تبنت الرواية الفلسطينية

وأضاف خبير الشؤون الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر منذ اليوم الأول تبنت الرواية الفلسطينية، وهي الحقيقية التي حاولت أن تقنع العالم بها، كما أن المتغيرات التي حدثت لدى بعض الدول، ومنها فرنسا، كانت بناء على جهود مصر.

وتابع الدكتور أيمن الرقب: «رأينا موقف الأمين العام للأمم المتحدة، يتغير بناء على جهد مصري، خاصة بعد أن عقد مؤتمر السلام في مصر؛ إذ أنه جاء إلى مصر، واستمع إلى الرئيس السيسي، ووزير الخارجية السفير سامح شكري، وبالتالي أقتنع بالرواية المصرية المستندة على واقع، كما تحدثوا عن بناء السلام».

الشعب الفلسطيني محب للسلام

وشدد «الرقب» على أن «الشعب الفلسطيني محب للسلام، لكن لا يوجد طرف يريد أن يبني السلام، ووصلنا إلى فكرة حل الدولتين، لكن لا يوجد من يستمع إلى ذلك».