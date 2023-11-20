أمين عام مساعد «مصر أكتوبر»: الرئيس السيسي هو الأقدر لاستكمال الإنجازات

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن الدولة المصرية استطاعت بفضل قيادتها الحكيمة خلال العشر سنوات الماضية، التغلب على التحديات والصعوبات، مضيفا أنه بعد ثورة يونيو 2013 مصر وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة، وحرب شرسة على الإرهاب، ومن ناحية أخرى تثبيت أركان الدولة والتنمية في كل المجالات، منوها الدولة ورئيسها تعاملوا مع كل التحديات بشكل مباشر.

جهود الدولة في سيناء

وأضاف «الباز» في بيان له أن يد التنمية طالت كل شبر في مصر، منوها إلى أن الدولة خصصت لسيناء 610 مليارات جنيه في استثمارات ومشروعات، بالإضافة إلى 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا لأهالي سيناء، بجانب مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، موضحا أن بعض الجماعات الإرهابية حاولت تحويل سيناء لبؤرة إرهابية.

وأكد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن مصر استطاعت الوقوف على قدميها بفضل تعب شعبها، ورؤية قيادة وطنية دائمًا وأبدًا تقول «الشعب هو البطل»، مشددا على ضرورة الوقوف خلف القادة السياسية صفا واحدا.

مشروعات تنموية

وأشار الي المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها أضخم مشروع تنموي في العالم، لأنها تستهدف تحسين حياة 60 مليون مواطن مصري، ونجحت مصر في تقليل معدلات الفقر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وجدد الباز دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مؤكدا هو رجل المرحلة والأقدر على استكمال ومواصلة ما بدأه من انجازات.