فرحة أبناء القبائل بغزارة الأمطار: سوف يكون عام خير على سيناء

حالة من الفرحة والسعادة الكبيرة، قابلت سقوط الأمطار بغزارة، من أبناء القبائل والعائلات بمدن وقرى محافظة شمال سيناء.

يرى أهالي سيناء في معتقدهم المعروف، أن تساقط الأمطار بغزارة من بداية الشتاء، وارتواء الأرض بالماء لمنطقة البلل «وهي طول ذراع داخل بطن الأرض» يكون عام خير وخصاب، تزداد فيه البركة ويكبر الزرع، وتنتج الأرض ثمارا كثيرة، بما يسمونها «أيام الخصاب».

الشيخ عارف أبو عكر أحد شيوخ القبائل في سيناء قال إنه عام خير، لقد ظهر منذ بدايته، الأمطار تتساقط على الأراضي الزراعية بغزارة، في التوقيت الذي يقوم فيه الأهالي من المزارعين، ببذر الشعير والقمح والبطيخ، بعد أن حرثوا الأراضي.

حرثنا أرضنا وتوكلنا على ربنا

قال أحمد أبو خويطر من أهالي الشيخ زويد، لـ«الوطن»: أحمد الله كثيرا، لقد قمت بالأمس أنا وجيراني بحرث الأرض، وزراعتها بالبذور، ودعونا الله أن يرزقنا المطر الوفير، وكأن ربنا استجاب، وندعو الله ألا يحرمنا من مرات عديدة لتساقط الأمطار وري الأرض، ونجاح المحاصيل.

البركة تعم الجميع حينما يكون عام خصاب

الشيخ عبد الهادي الهمالعة من قرية شيبانة جنوب رفح، قال لـ«الوطن»، إن العام الذي تتساقط فيه الأمطار من أوله يكون عام خصاب، وتتكاثر فيه المحاصيل، ويستفيد الجميع، لأنه إن نجح المحصول، يستفيد السائق والبائع والتاجر والصانع، وتلف عجلة المال بين الجميع، فإن التاجر في نظرية أهل البادية المزارعين، أن استفاد، فإن الفائدة تعم الجميع.

دعونا الله أن يزيح عنا الغمة

بدوره أكد الشيخ عرفات خضر، أحد وجهاء المنطقة، وأحد شيوخ التصوف في سيناء، «لقد دعونا الله كثيرا، أن يرزقنا الخير الوفير والأمطار»، مشيرا إلى أن غالبية أهالي القرى يعملون بالزراعة، سواء زراعة الخوخ أو شتلات الزيتون، والقمح والشعير والبطيخ، وغير ذلك».

وقال الشاب عبد القادر سويلم، «لقد قمنا العام الماضي بتجربة زراعة الفول على ماء المطر ونجح، وكانت كميات قليلة، وهذا العام زدنا الكميات المزروعة، وندعو الله أن يساعدنا في ذلك بتساقط الأمطار بشكل غزير ومتواصل طوال الشتاء».

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أكد في كلمة سابقة له، أن أهالي القرى في سيناء، من أمهر المزارعين، وسوف يتم دعمهم، لتعود القرى في الشيخ زويد ورفح سلة غذاء يستفيد منها الجميع.