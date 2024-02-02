شكاوى الخط الأرضي.. 4 أرقام سريعة لحل المشكلة

في ظل حرص الشركة المصرية للاتصالات «وي» على جودة خدماتها المقدمة على مدار الساعة لجميع عملاء الشركة، كشفت الشركة عن ثلاثة طرق سريعة لتلقي شكاوى الخط الأرضي في حالة وجود أعطال تؤثر على الخدمات المرتبطة به.

شكاوى الخط الأرضي

كيفية الإبلاغ عن شكاوى الخط الأرضي في حالة الأعطال التي تؤدي إلى قطع الإنترنت، حرصت شركة المصرية للاتصالات we، على توفير عدة وسائل أمام عملاء الشركة للإبلاغ عن أي أعطال في الخط الأرضي أو خدمات الإنترنت المختلفة، وهي متمثلة في كل من:-

- الخط الساخن لخدمة عملاء المصرية للاتصالات 111.

- خدمة الدعم الفني 01555000111.

- الاتصال على رقم 19777.

شكاوى الخط الأرضي عبر الجهاز القومي للاتصالات

وأتاح أيضا الجهاز القومي للاتصالات، لجميع المواطنين الإبلاغ عن أي أعطال في الخطوط الأرضية لشركة we عبر الاتصال على رقم 155، حيث يتم الرد على الشكاوي بسرعة والتدخل لحلها.

طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي

تصدر الشركة المصرية للاتصالات، كل ثلاث أشهر فاتورة استهلاك التليفون الأرضي، ويمكن دفعها في مواعيدها المعلنة من جانب المصرية للاتصالات، وفى حالة التأخر يتم توقيع غرامة عن كل شهر تأخير، حتى تعمل الشركة في النهاية على قطع الخدمة عن الخط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اون لاين

وفى هذا السياق تواصل بوابة «الوطن» في إطار الخدمات المستمرة المقدمة لجمهور القراء، استعراض طرق الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين، على النحو التالي:

- الدخول عبر موقع «وي» من هنــــــــا.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة من هنـــا.

- إدخال كود المنطقة.

- إدخال رقم الهاتف الأرضي.

- اضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين

كما أتاحت المصرية للاتصالات، عدة طرق سريعة لدفع فاتورة التليفون الأرضي ، ودون الحاجة للانتظار وتراكم الفواتير ، وذلك من خلال المنافذ الآتية:

- فروع المصرية للاتصالات.

- فروع البريد المصري.

- خدمات فوري.

- ماكينات ATM بالبنك الأهلي المصري.

- ماكينات البنك التجاري الدولي ATM .

- خدمة فودافون كاش.

- خدمة أمان.

- خدمة ممكن.

- خدمة خدماتي.

- خدمة مصاري.

تعرف على غرامة التأخير في دفع فاتورة التليفون الأرضي

حددت المصرية للاتصالات «وي» آخر موعد لدفع قيمة الاستهلاك عن آخر ثلاث أشهر من فاتورة التليفون الأرضي والغرامات الواقعة عن كل شهر تأخير، وجاءت على النحو التالي:

- الدفع خلال شهر من تاريخ إصدار فاتورة التليفون.

- في حالة التأخر ما بين 2 إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها، تصبح غرامة التأخير 1.5% من قيمة الفاتورة عن كل شهر، بحد أدنى 10 جنيهات.

- في حالة تأخر العميل 4 أشهر عن سداد الفاتورة تزيد الغرامة، بحيث تصبح 1.5% عن كل شهر تأخير، وتقوم الشركة بقطع الحرارة عن التليفون لحين دفع الفاتورة.

- في حال مرور 7 أشهر عن موعد استحقاق الفاتورة، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بسحب خط التليفون.

- في حال رغبة العميل الجدية فى دفع الفاتورة وإعادة الخدمة، يتوجة إلى قطاع العلاقات التجارية بالشركة، لدفع الفاتورة ككل وتتضمن قيمة غرامات التأخير قبل إعادة الخدمة.

خدمة عملاء we تفعيل الخط

وتوفر شركة المصرية للاتصالات خدمة عملاء للراغبين في تفعيل الخط الأرضي خاصتهم، ويمكن التواصل معهم من خلال الاتصال على الرقم 111 للخط الأرضي، أو من خلال تقديم طلب عبر تطبيق WE، أو من خلال التوجه إلى الفرع التابع له المواطن.