خبير اقتصادي يتوقع زيادة الصادرات المصرية بنهاية 2023

قال محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن الأزمات الدولية خلال العامين الماضيين أكدت على ضرورة التكتلات الإقليمة الاقتصادية، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية التي شهدت زخما سياسيا مع الأشقاء بالقارة السمراء، وهو ما توج بزيادة التبادل التجاري بين دول القارة الأفريقية، لتصل زيادة التبادل التجاري عام 2022 لـ 16%.

خبير اقتصادي: دول الجوار كانت الأهم في زيادة التبادل التجاري لمصر

وأضاف «البهواشي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج في برنامج «هذا الصباح» على شاشة «extra news»، أن دول الجوار كانت هي الأهم في زيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى تعظيم مصر من القيمة المضافة للمنتجات التي تم تصديرها كالمنتجات الغذائية المصنعة، والوقود والمواد النفطية بعد تكريرها والزيوت المعدنية، إضافة إلى الطفرة التي تشهدها صادرات مصر من الخضروات والفاكهة.

خبير اقتصادي: منافسة سعرية حظى بها المنتج المصري نتيجة الأزمات الاقتصادية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن 2023 الصادرات المصرية مرشحة للزيادة، نتيجة للجهود المبذولة من الدولة المصرية لرفع جودة المنتجات المصرية، إضافة للمنافسة السعرية التي خلفتها الأزمات الاقتصادية، فأصبح المنتج المصري قابلا لزيادة النفاذية وبنسبة زيادة مرضية.