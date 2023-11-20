هزتان أرضيتان تضربان جزيرتين تابعتين للبرتغال واليونان

ضربت هزتان أرضيتان، اليوم الاثنين، جزيرتين تابعتين للبرتغال واليونان، إحداهما في المحيط الأطلسي والأخرى في البحر المتوسط، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا او أضرار مادية.

وضرت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 3 كيلومترات، جزر الأزور البرتغالية الواقعة شمال المحيط الأطلسي، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 1266 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة فونشال وعلى مسافة 53 كيلومترا شمال غرب بلدية فيلاس.

هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب جزيرة كريت اليونانية

وضربت هزة أرضية صباح اليوم، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية، على عمق 17 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية، أكبر جزر اليونان في البحر المتوسط، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 183 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة إيراكليو جنوب البلاد، وعلى مسافة 51 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من بالايوخورا.