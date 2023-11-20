إعادة إعمار 37 منزلا في عزبة النور شمال بني سويف

أعلنت جمعية الأورمان، اليوم الاثنين، عن استكمال مشروع إعادة إعمار وتأهيل المنازل، وذلك بإعادة إعمار 37 منزلا في عزبة النور التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تعاون بين المؤسسات التنموية الجمعيات الأهلية

وقالت الدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، إن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتعاون بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

اختيار المنازل طبقا للقرى الأشد احتياجا

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه وقع الاختيار على قرية عزبة النور لكونها من القرى الأشد احتياجا بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز.

وأضاف أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة

يشار إلى أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.