مؤتمر جماهيري لـ«مستقبل وطن» بكفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي (فيديو)

عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة كفر الشيخ لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، رئيسًا للجمهورية.

خلف قيادتنا السياسية الحكيمة

وقال أحد الحاضرين خلال المؤتمر: «هذه الفترة التي تستوجب علينا أن نكون صفًا واحدًا، يدًا واحدة، خلف قيادتنا السياسية الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوحدة التي لخصها ربنا سبحانه وتعالى في آية من كتابه، إذ قال (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين)».

وأضاف أحد المشاركين في المؤتمر الجماهيري: «نسمع كثيرًا عن وعود لآخرين، سنعمل وسنعمل، أما المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يعمل للناس، لأجل هذا، أنظروا الى البلد من الداخل، كيف كانت وكيف أصبحت، كيف أحاط الله مصر المحبوبة بحكمة وضعها فى هذا القائد».

وأكد آخر: «تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإحنا لما نقول مستقبل وطن، بنوجه رسالة إلى أننا على استعداد بكل كوادرنا، وهنقول نعم».