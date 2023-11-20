رئيس النيابة الإدارية يتفقد فعاليات دورة تدريب TOT

تفقد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين وبصحبته المستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هيثم حجازي، رئيس المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، بتفقد فعّاليات دورة تدريب المدربين (TOT) التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، خلال الفترة من13 إلى23 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد (26) عضواً من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية.

حافظ يرحب بمساعد الوزير

رَحَبَ المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة بالمستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، معرباً عن عميق تقديره باهتمام معالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأكد سيادته على أهمية التعاون المثمر والمستمر في مجال التدريب بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، مشدداً على أهمية الدورات التدريبية، في بناء قدرات وتعزيز مهارات أعضاء النيابة الإدارية.

إشادة بدور النيابة الادارية

ومن جانبه، وجه المستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، الشكر المستشار حافظ عباس، ولمركز التدريب القضائي، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كإحدى روافد العدالة المصرية، مؤكدًا على الدعم الكامل من المستشار عمر مروان وزير العدل، للتعاون مع كافة الجهات والهيئات القضائية؛ لتعزيز قدرات ومهارات أعضائها، وأنهى كلمته بشكر المتدربين من أعضاء النيابة الإدارية، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء رسالتهم السامية.