خطر يهدد مسيرته بالكامل.. معلومات عن إصابة نجم برشلونة ومدة التعافي

لا يأتي على لاعب الكرة مرحلة أصعب من الإصابة، خاصة إذا كانت تلك التي تحتاج إلى أشهر للتعافي، لعل أبرزها قطع الرباط الصليبي «بعبع» اللاعبين، الذي يعد الخطر الأكبر الذي يداهم مسيرة أي من لاعبي كرة القدم.

«قطع كامل في الرباط الصليبي والغضروف».. هكذا جاء برشلونة الإسباني ببيانه الرسمي الذي أعلن خلاله تفاصيل إصابة جافي خلال تواجده مع منتخب بلاده، في مباراة جورجيا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2024، وخضوعه لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، من أجل بدء مرحلة التعافي، لينتهي موسمه بشكل رسمي مع «البلوجرانا»، لكن هل انتهت مسيرته؟

ما هي إصابة القطع في الغضروف؟

إصابة قطع الغضروف، تحدث عندما يقطع الغضروف، وهو رباط ناعم يفصل العظام عن بعضها في المفاصل، ويعاني المصاب به من آلام، تورم وفقدان القدرة على الحركة الطبيعية في المفصل، بحسب الموقع الطبي «orthoinfo».

لم تتوقف المخاطر عند تلك الحد، بل تزيد أيضًا من خطر التهاب المفصل في المستقبل، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى تلف دائم في المفصل وزيادة خطر التهاب الغضروف وآلام مزمنة، ما يتطلب تدخل جراحي، وقد يتطلب أيضًا فترات طويلة من العلاج والتأهيل.

الموقع في تقريره المفصل عن قطع الغضروف، أشار إلى أنها قد تؤدي إلى فقدان القدرة على اللعب مؤقتا أو حتى بشكل دائم، لاسيما في حال عدم العلاج المناسب، كما أنها قد تؤدي إلى مشكلات مزمنة في المفصل على المدى الطويل.

لاعبو كرة القدم عرضة لمخاطر إصابة قطع كامل في الرباط الصليبي، بسبب طبيعة اللعبة والحركات القوية والتوتر الذي يتعرضون له أثناء المباريات؛ إذ تعتبر هذه الإصابة الأخطر بالنسبة للاعبي كرة القدم لعدة أسباب.

مدة الشفاء الطويلة

قد يحتاج اللاعب إلى فترة طويلة من التأهيل والعلاج الطبيعي للعودة إلى اللياقة البدنية، واللعب بشكل طبيعي، لذلك قد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن يكون اللاعب مستعدًا للعودة إلى المباريات.

إصابة الرباط الصليبي يمكن أن تزيد من خطر التهاب الغضروف المفصلي في المفصل المصاب، ما يمكن أن يؤدي إلى مشكلات طويلة الأمد في المفصل وألم مستمر.

الانخفاض في الأداء الرياضي

قد تؤثر إصابة الرباط الصليبي على أداء اللاعب ومهاراته، وقد يصبح من الصعب عليه أداء حركات وتوجيهات معينة، مثل التسديد والتغيرات السريعة في الاتجاه.

لذلك، من الضروري أن يأخذ لاعبي كرة القدم تدابير الوقاية المناسبة، مثل ارتداء معدات حماية مناسبة، والتدرب على تقنيات اللعب الصحيحة، للحد من خطر إصابة قطع الرباط الصليبي.