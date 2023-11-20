رئيس «تجارية الدقهلية» يشارك في فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بحقوق المنصورة

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، مشاركة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، اليوم، فى فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لكلية الحقوق جامعة المنصورة.

مشاركة رئيس الغرفة التجارية بالملتقى التوظيفي

وأشارت الغرفة في بيان، إلى أن الملتقى جاء بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، والدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتورة ميادة على حسن مدير الخريجين، والدكتورة أمانى على الحديدى نائب مدير الخريجين، وذلك بقاعة السنهوري بكلية الحقوق.

وأضافت أن فعاليات الملتقى جاءت بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن، وألقى الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع، الكلمة الإفتتاحية للملتقى، تلاها كلمة الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية.

وأشارت أن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة كلمة، أن الليسانس أو البكالوريوس لم يعد كافيا للتعيين، وإنما لابد من اكتساب المزيد من المهارات والدراسات العليا واكتساب اللغات والخبرات وغيرها ممن يؤهل لسوق العمل.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، حرصه على تلبية الدعوة لنقل خبرات سوق العمل للطلاب والخريجين والتعرف على الدور التى تقوم به الغرفة التجارية والتى تمتلك قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 ألف تاجر وصانع ومؤدى خدمة.

وأشار إلى الدور التى تقوم به الدولة فى دعم ومساندة الشباب وتعزيز دوره فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد المصرى، مؤكدا أن التحدى الأكبر التى تواجهه الدولة هو إيجاد فرص عمل وتشغيل الشباب وتنجح فى حلها بتكاتف جميع الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدنى مع الحكومة المصرية لتأهيل وربط الشباب والخريجين بسوق العمل، موجها الدعوة لكل التجار والصناع والشركات والمؤسسات للتعاون مع كلية الحقوق وجامعة المنصورة عامة لتوفير فرص عمل فى مثل هذه الملتقيات.

واصطحب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، رئيس الغرفة التجارية لافتتاح معرض الملتقى بحديقة المستقبل التابعة للكلية والتحاور مع ممثلى الشركات والمؤسسات المشاركة فى الملتقى والتعرف على العروض المقدمة والوظائف المتوفرة لديهم.

وفى نهاية الملتقى كرم الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، رئيس الغرفة التجارية، لمشاركته الفعالة فى المؤتمر ونقل خبرات الإقتصادية لشباب الخريجين، والدور الإيجابى للغرفة التجارية كحلقة وصل بين الخريجين والشركات وسوق العمل.