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«الأوقاف»: إقبال كبير على إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

كتب:

رؤى ممدوح
03:15 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
إقبال كبير على إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

إقبال كبير على إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شهد معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في القاهرة، إقبالا كبيرًا من طلاب الكلية المصريين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس، في ثان أيام المعرض الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

 

ويقدم المعرض للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 25% و50% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وعلى جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.

كما يضم المعرض يضم إصدارات هامة منها:

1. دراسات في علوم القرآن.

2. دراسات في علوم الحديث.

3. المختصر الشافي في الإيمان الكافي.

4. في رحاب أسماء الله الحسنى.

5. الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

6. أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين.

7. وحدة القصيدة من النفسية إلى العضوية.

8. مسيرة النقد الأدبي وقضاياه.

9. الكمال والجمال في القرآن الكريم.

10. موسوعة الثقافة الإسلامية.

11. في رحاب السيرة النبوية.

افتتاح معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

جدير بالذكر أنه تم افتتاح معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، صباح أمس الأحدو، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وعدد من السادة عمداء الكليات وأساتذة جامعة الأزهر وجمع كبير من الطلاب.

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بقلم رؤى ممدوح