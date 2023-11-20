«الأوقاف»: انطلاق الأسبوع الثقافي حول «العلم والعمل» في 7 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏7 محافظات اليوم، بعد صلاة العشاء مباشرة، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

تفاصيل الأسبوع الثقافي

وتناول الأسبوع الثقافي الحديث عن «العلم النافع وأثره على العمل»، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكّد العلماء أنَّ الله وهب الإنسان عقلًا، ميزهُ به عن سائر خلقه، لذا كان لزامًا على الإنسان أن يوسع مدارك هذا العقل، ليمتلك القدرة التي تساعده في إعمار هذه الأرض، والتفكر في بديع خلق الله سبحانه ونعمه، وقد أعطى الدين الحنيف للعلم منزلة عظيمة لا تضاهيها منزلة، فالعلمُ هو المصباح الذي يُنيرُ دُورب الحياة ويُخرج الإنسان من ظلمات الجهل والظلام إلى نور المعرفة.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإحسان.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أم القرى.

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الكبير.

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ساحة الشيخ الطيب.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الكبير.

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عبدالوهاب.