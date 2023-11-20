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«الأوقاف»: واعظات الوزارة يعقدن لقاءات ودروسا ضمن مبادرة «سكن ومودة»

كتب:

رؤى ممدوح
02:35 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
نشاط واسع للواعظات

نشاط واسع للواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، أنّه في إطار حرص وزارة الأوقاف على الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واعظات وزارة الأوقاف بعقد العديد من اللقاءات والدروس ضمن مبادرة «سكن ومودة»، حول أهمية الحفاظ على الأسرة وبنائها وتماسكها، وسبل تحقيق السكن والمودة بين أبنائها، وذلك في مختلف المحافظات.

التعاون المشترك بين الأوقاف والصحة

وفي وقت سابق، قال الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنَّه سيتمّ بالتعاون المشترك بين الأوقاف والصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، تنفيذ فعاليات مبادرة «سكن ومودة»، بمشاركة 100 إمام من أئمة أوقاف شمال سيناء.

نشاط القوافل الدعوية

وشهدت شمال سيناء خلال الأسابيع الأخيرة نشاط ملحوظ  للقوافل دعوية مشتركة بشمال سيناء بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية تؤدي رسالتها وسط إشادة وإقبال كبير من الأهالي.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنَّ هذه القوافل تأتى في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

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