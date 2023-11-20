طرق تمكنك من معرفة لجنتك الانتخابية.. من بينها الموقع الرسمي للهيئة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الطرق يتمكن من خلالها الناخب من معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الطرق التي يمكن من خلالها الناخب معرفة لجنته الانتخابية.

1- زيارة الموقع الرسمي للهيئة elections.eg.

2- الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك neaegypt.

3- البريد الإلكتروني elections@nea.gov.eg.

4- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.

5- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

وهناك عدد من القرارات بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، حسبما حددتهم الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونشرت الجريدة الرسمية للقرار رقم 26 لسنة 2023، والذي يُنظم قواعد وإجراءات تصويت المصريين في الخارج أثناء الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، وتضم مادته الأولى على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين إمكانية الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg

الخطوة الثانية: يتم اختيار أيقونة استعلام عن موقفك الانتخابي.

الخطوة الثالثة: يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

الخطوة الرابعة: الضغط على زر بحث.

بعد القيام بتلك الخطوات سيظهر لك الموقع الإلكتروني نتيجة الاستعلام بمكان لجنتك الانتخابية مع اسمك ورقمك القومي وعنوان مركز الاقتراع الذي ستتوجه إليه للإدلاء بصوتك في الانتخابات.