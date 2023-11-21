تفاصيل تكريم فريق ألعاب القوى بمدرسة الصم وضعاف السمع بطور سيناء

كرم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أعضاء فريق ألعاب القوى بمدرسة الأمل الصم وضعاف السمع بطور سيناء، وذلك لنتائجهم المتميزة والمشرفة بالبطولة الإقليمية لألعاب القوى وكرة القدم التي عقدت بمدينة الإسماعيلية، حيث حصل الفريق على 7 ميداليات في البطولة، وذلك بمقر ديوان المديرية بطور سيناء.

أسماء الطلبة المكرمين

وأعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أسماء الطلبة المكرمين وهم أحمد وليد أسامة وسلامة وليد سلامة وعلي محمد علي ورضا محمد علي وغسان أيمن، ورقية أسامة عبد العزيز، التي حصدت المركز الثاني في البطولة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للإدارة العامة للتربية الخاصة بالاهتمام بالنشء رياضيا ودمج الأنشطة للطلاب من خلال اليوم الدراسي، وخاصة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم للتكيف مع زملائهم.

توظيف القدرات الخاصة للطلبة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجب علينا تقدير مجهود الطلاب من ذوي الهمم، فهو إنجاز مشرف، ويجب أن نكشف عن أبنائنا الموهوبين الذين لديهم قدرات خاصة يلزم توظيفها لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات المحلية والدولية.

من جانبها قدمت رحاب محمد مديرة إدارة التربية الخاصة بالمديرية، الشكر لوكيل الوزارة، على دعمه للأنشطة وذوي الهمم الذي كان وراء هذا الإنجاز المشرف، كما قدمت التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم والمشرفين عليهم متمنية لهم التوفيق ودوام التميز.