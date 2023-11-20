يجب الالتزام بها.. تعرف على اشتراطات التقدم للحج السياحي 2024

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، العديد من الاشتراطات الخاصة بالتقدم لقرعة الحج السياحي لعام 1445 هجريا لعل أهمها:

1- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما بحلول 1 مارس 2024.

2- ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام ميلادي بحلول أول مارس 2024.

3- لا يسمح للسيدات دون 25 عاما التقدم للحج بدون وجود مرافق أو محرم شرعي.

مبالغ جدية الحجز

4-لا بد من دفع مبالغ كرسوم لجدية الحجز عند تسجيل الأسماء والتى تبلغ نحو 20 ألفا و100 جنيه للمتقدمين للبرامج الاقتصادية (البري - الاقتصادي طيران)، و60 ألفا و100 جنيه للمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ 5 نجوم.

5- ألا يكون قد أدى مناسك الحج قبل ذلك.

6- ألا يكون قد سجَّل اسمه هذا العام بحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية أو حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي.

بدء تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي

وفي ذات السياق، تبدأ شركات السياحة من اليوم وحتى يوم 4 يناير المقبل في تسجيل أسماء المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام والتي ستجري خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2024.