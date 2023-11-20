عروض جديدة في معارض بيع السلع المخفضة بالدقهلية

تشهد معارض بيع السلع المخفضة في محافظة الدقهلية، عروضا جديدة، وإقبال كبير من المواطنين، المخصصة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وجودة عالية، مطابقة لمثيلاتها بالأسواق.

عروض جديدة

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، هناك عروض جديدة تم إدراجها داخل المعارض المخصصة لبيع السلع بأسعار مخفضة، وهذه المبادرة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل محاربة الغلاء، وتوفير كل الخدمات.

وأوضح أن السلع تباع للمواطنين بأسعار أقل من الخارج، وهناك رقابة مستمرة على هذه المعارض والمنافذ، فهناك عرض على اللحوم الطازجة، 3 كيلو بسعر 620 بدلا من 660 جنيه، وهو عبارة عن «واحد كيلو لحمة وواحد كيلو لحمة مفرومة، وواحد كيلو كبدة».

عروض لبيع السلع المخفضة

وتابع «دايرة» كما أن هناك عروض على أطباق البيض كالاتي «طبق بيض أبيض مكون من 20 بيضة بـ84 جنيه، طبق بيض أحمر عدد 20 بيضة بـ85 جنيه، وكيلو السكر ثابت وموحد بـ27 جنيه فقط، وعلى دخول المواسم مثل السنة الجديدة ومواسم شعبان ورمضان وغيرها ستكون الأسعار مخفضة كما هي وتم عمل هذه المبادرة من أجل منع الاحتكار ومحاربة جشع التجار.