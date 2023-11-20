بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع معدلات تنفيذ أعمال الرصف بطريق نفق أبو الريش

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق نفق أبو الريش / المعهد الديني / العصلوجي بمدينة الزقازيق.

وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أن الأعمال شملت الانتهاء من كشط طبقات الأسفلت القديمة بطول 350 متر، بجانب أعمال تكسير طبقات الأسفلت المعيبة بالطريق على مسافة 285 متر، تمهيدا لوضع طبقات الأساس اللازمة للبدء في أعمال الرصف.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ أعمال الرصف بطول 4 كم، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث يعد الطريق أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة القاهرة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، وتذليلها أمام الشركة المنفذة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.