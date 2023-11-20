«ابتعد عن الآخرين».. 7 نصائح لتجنب الإنفلونزا في الطقس السيئ

تعيش المحافظات المصريّة أجواء باردة، خلال الوقت الراهن، على رأسها الإسكندرية التي يعاني أهلها من ذروة نوة المكنسة، التي تسببت في أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى شدة الرياح، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

وتشهد المحافظات الساحلية ارتفاع الأمواج التي تصل إلى حافة الشواطئ في بعض الأحيان وتصطدم بالمارة، وهي جميعها عوامل مسببة لأدوار البرد والإنفلونزا، التي تستدعي اتخاذ وسائل حماية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية عدة نصائح؛ لتجنب الإصابة بالإنفلونزا بسبب تغير الجو في المحافظات، وعلى رأسها الإسكندرية، بحسب ما قدمه الإرشاد الصحي التابع لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية للمواطنين.

كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا؟

ومن أجل الوقاية من نزلات البرد، خلال فترة التقلبات الجويّة، يجب على المواطنين اتباع النصائح التالية:

ارتداء ملابس ثقيلة وعدم التخفيف، مع تحسن الطقس نسبيًا خلال الأيّام المقبلة.

ارتداء ملابس واقية من الأمطار؛ لعدم تسرب المياه إلى الجسم.

تغيير الملابس سريعًا في حال تسرب الأمطار إليها.

احتياطات تجنب انتقال عدوى الإنفلونزا

وثمّة العديد من الإرشادات اليومية الواجب اتباعها، لتجنب انتقال عدوى الإنفلونزا بين المواطنين بعد الإصابة بالمرض، وهي: