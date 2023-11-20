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«التنسيقية» تنظم صالون «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»

كتب:

محمد أيمن سالم
12:14 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، في السابعة مساء، صالونًا نقاشيًا حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».

مناقشة قضايا المحور المجتمعي

ومن المقرر أن يناقش الصالون أهمية قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة وحملاتهم الانتخابية، مثل قضايا الصحة والتعليم ومكافحة الفقر، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والمرأة والشباب، والحد الأدنى والأقصى للأجور.

تدير الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.

 

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