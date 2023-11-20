«التنسيقية» تنظم معسكرا تدريبيا لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معسكرا تدريبا لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة، والذي يجرى فيه تدريب أعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية من جميع محافظات مصر، بإجمالي عدد 189 طالبا وطالبة ممثلين عن 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

ويستهدف نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكوادر الطلابية من اتحاد المدارس، لتدريبهم وتأهيلهم للحياة السياسية.

وشملت مخرجات المعسكر التدريبي ربط لجان اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالوزارات المعنية وباللجان النوعية داخل مجلس النواب، وخلق جيل من الكوادر الشبابية الواعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، وزيادة الوعي بالحياة النيابية عند الطلاب، ومحاكاة مجلس النواب ولجانه، والتوعية بالدستور المصري والأدوات البرلمانية، بالإضافة إلى الأحزاب المصرية والأيديولوجيات.

الأدوات البرلمانية

استمر المعسكر لمدة يومين، وذلك خلال يومي 18 و 19 من شهر نوفمبر الجاري، ليشمل اليوم الأول عمل نموذج محاكاة للبرلمان المصري والتدريب على الأدوات البرلمانية والتوعية بدور الأحزاب والكيانات السياسية والأيديولوجيات المختلفة.

وتضمن اليوم الثاني زيارة وفد من اتحاد طلاب المدارس لمجلس النواب المصري، وحضور الجلسة العامة وزيارة متحف المجلس وحضور جلسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

شارك أعضاء نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تدريب الطلاب بهذا المعسكر، إذ افتتح النائب أحمد فتحي، مسؤول نادي المدربين المعسكر، وتدريب طلاب اللجنة الاجتماعية على مستوى مدارس الجمهورية على محاكاة لجنة التضامن بمجلس النواب ومحاكاة الجلسة العامة.

تدريب الطلاب

ودرب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الطلاب على الأدوات البرلمانية بمجلس النواب، كما درب النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية الطلاب على أيديولوجيات الأحزاب، وقام النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بتدريبهم على محاكاة لجنة الثقافة والآثار والإعلام مع اللجنة الثقافية والفنية بالاتحاد، والنائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، على محاكاة لجنة الشباب والرياضة مع اللجنة الرياضية في الاتحاد.