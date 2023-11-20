رئيس الأرصاد السابق: مصر تشهد تغيرا مناخيا.. والخريف اختلف عن الأعوام الماضية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد المصرية السابق، إن فصل الخريف 2023 في مصر شهد العام الحالي تغيراً مناخياً كاملاً: "التغيرات المناخية تؤثر على العالم ككل حالياً ومنها مصر، وبدأنا نرى تغيرات كثيرة في الفصول، ومنها فصل الخريف الذي اختلف كليا عن الأعوام الماضية، حيث كان من أجمل فصول العام ودرجات حرارته معتدلة، ولكن العام الحالي وجدنا النصف الأول درجات حرارة عالية، ومنذ أمس رأينا بشائر الخريف والأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة ".

تغير مناخي

وأكد رئيس هيئة الأرصاد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصر شهدت تغيرا مناخيا كبيرا، لافتا إلى أن لأول مرة يمر أكثر من 50 يوما من الخريف ولا نشعر ببرودة الجو.

توقعات الشتاء

وأكد رئيس هيئة الأرصاد، أن التوقعات تشير إلى أن شتاء 2023-2024 سيكون دافئ في غالبية الأيام، مع انخفاض بسيط لدرجة الحرارة في عدد من الأيام.