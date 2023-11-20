رئيس برلمانية «التجمع»: صلابة موقف مصر أفشلت مخططات إسرائيل في غزة

كشف النائب عاطف مغاروي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن تفاصيل طلب الإحاطة المقدم منه لتوضيح موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، قائلا إن طلب الإحاطة يهدف للوقوف على الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مصر للحيلولة دون تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، خاصة بعد مرور 45 يوما على المحرقة والمجزرة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف «مغاوري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود، ولم تبق على مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا مرضى، حتى الرضع في الحضانات، كل الأمور تجاوزت الحدود، كما أنها ارتكبت أفعالا حينما اتخذ مجلس الأمن قرارا دون استخدام «فيتو» بعمل هدن إنسانية، وقبل انتهاء الجلسة أعلنت إسرائيل رفضها لقرار مجلس الأمن، حتى في مفاوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حينما وزع تقريرا يتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي وزعت على أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، مزق مندوب الاحتلال الإسرائيلي هذا التقرير في مواجهة باقي ممثلي الوفود.

مغاوري: الموقف المصري في القضية الفلسطينية حاسم

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أنه أمام هذا الواقع يجب معرفة ما هى الاحتياطات، خاصة في ظل الموقف المصري الحاسم والمعلن منذ بداية الأحداث، سواء كان من خلال بيان وزارة الخارجية مع اندلاع العدوان، ثم تأكد من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل المواقف واللقاءات، ومنها كان أيضا قمة القاهرة للسلام، وكذلك أمام مؤتمر القمة العربي الإسلامي، وكافة المواقف المصرية من مؤسسات الدولة، فضلا عن دور مصر في توفير وإعداد وتجهيز مطار العريش لتجهيز القوافل التي تأتي من الخارج، والتحالف الأهلي الوطني الذي يقوم بحشد وتيسيير قوافل إغاثية لغزة.

مغاوري: لا لتهجير الفلسطينيين لا داخل أراضيهم أو خارجها

وأكد، أن مصر تسعى على المستوى الدولي، في ظل استمرار الانتهاكات، فدور مصر في تغيير رؤية والتأثيير على الشارع الغربي في أمريكا وأوروبا، وأصبحت الآن التظاهرات ضد الرواية الإسرائيلية، حتى الوفود التي تأتي لمصر موقفها تغير، مضيفا أن موقف مصر واضح وصريح لا لتهجير الفلسطينيين لا داخلها أو خارجها، ولا تصفية للقضية.

وتابع بأن هناك ربط مصيري بين سلامة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأمن واستقرار وسلامة الأراضي المصرية، مؤكدا أن المخطط الإسرائيلي لن ينجح بحجم صلابة الموقف المصري المتصدي له، فضلا عن تمسك وتشبث الشعب الفلسطيني لأراضيه.