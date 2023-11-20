محافظ شمال سيناء: مستشفى العريش استقبل الأطفال الفلسطينيين لتلقي العلاج

نقلت سيارات الإسعاف المصريّة، 28 طفلًا فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، وذلك للعلاج وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، في مستشفيات العريش بشمال سيناء.

وأكّد الدكتورعبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نقل الأطفال الفلسطينيين بسيارات الإسعاف من الصالة الرئيسية بمعبر رفح، إلى مستشفى العريش العام، للعلاج وتلقي الرعاية الصحية.

أطفال بلا رعاية صحية في غزة

وأضاف «المحافظ» في تصريحات للصحفيين، من أمام معبر رفح، أنّ أطفال غزة يعانون نقص الرعاية والعلاج، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن المستشفيات القطاع، بسبب القصف المتواصل.

وأوضح «شوشة»، أنّه جرى استقبال الأطفال الفلسطينيين في معبر رفح البري، ومتابعة نقلهم إلى المستشفيات المصريّة لتلقي العلاج اللازم، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكّدت وزارة الصحة، أنّ هناك تكليفًا رئاسيًا بتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصريّة، وتنسيق عالي المستوى لرعاية الأشقاء القادمين من مناطق القصف.

مصر تستقبل مصابي غزة

وأشارت الوزارة إلى أنّ مصر استقبلت العديد من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف المتواصل على قطاع غزة، بمستشفيات مصر، موضحة أنّ سيارات الإسعاف مستعدة بجاهزية تامة أمام معبر رفح.