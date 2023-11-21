دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية في مركز شباب منشه الشرقية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياض، بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية بمركز شباب منشة الشرقية التابع لإدارة شباب سيدي غازي، بمشاركة 40 عضواً من أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «منشة الشرقية، ومنشة الغربية ،وسيدي غازي، وجرين»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مفهوم الإسعافات الأولية

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، إن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، ونبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر.

دورات تدريبية متتالية لشباب كفر الشيخ

يذكر أنّ الدورة التدريبية بمركز منشة الشرقية التابع لإدارة شباب سيدي غازي، في محافظة كفر الشيخ، أدارها سمير خليفه، القائد الكشفي، وتم تقديمها بإشراف، مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والقائد عبد الفتاح الوكيل، منسق البرامج الكشفية بالمديرية، ومصطفى عامر، مدير إدارة شباب سيدي غازي.