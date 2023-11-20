انطلاق فعاليات أسبوع ريادة الأعمال بجامعة مطروح في دورته الثانية

ينظم نادي ريادة الأعمال بجامعة مطروح، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال في دورته الثانية بعنوان «ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في جامعة مطروح»، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في الفترة من 20 لـ 23 نوفمبر الجاري.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، الفعاليات ستجرى بحضور الدكتور جلال أبو خديجة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور أحمد المهدي مدير الحاضنة التكنولوجية نماء، والدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال، والدكتور أحمد محجوب مدير مكتب TICO، وعدد من طلاب وطالبات كليات الجامعة، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة

وأضاف رئيس جامعة مطروح، اليوم، أن الفعالية تأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على تقديم برامج وأنشطة تهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، مما يساهم في زيادة الوعي بدور الإبداع وريادة الأعمال في حل المشكلات وتعزيز التنمية المستدامة.

دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال

وأكد رئيس جامعة مطروح دور الشراكة الفعالة بين مختلف القطاعات من داخل وخارج الجامعة، لتأهيل الطلاب لسوق العمل بما يحقق تطلعات رؤية مصر 2030 في دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

جلسات حوارية ومعسكرات تدريبية وورش عمل

من جانبه، أكد الدكتور جلال أبو خديجة أن أسبوع ريادة الأعمال بالجامعة يسعى إلى تقديم لقاءات وجلسات حوارية ومعسكرات تدريبية وورش عمل، لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة.

ومن المقرر أن يحاضر في الفعالية مجموعة متميزة من الخبراء في إدارة الأعمال والابتكارات والحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال.

ولفت أبو خديجة إلى أن النادي يقدم الدعم من خلال الاستشارات والتدريب والإرشاد ممثلة في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال للخروج بمشروعات ريادية ذات جودة عالية.

دور الجامعات في دعم التنمية المستدامة

بدورها، تناولت الدكتورة دعاء حسين أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال دور حاضنات الأعمال في التنمية المستدامة لريادة الأعمال، (المنظومة الكلية والجزئية لريادة الأعمال، والخدمات التي تقدمها الجامعات للطلاب المشاركين بنوادي ريادة الأعمال، والعوامل المؤثرة على منظومة ريادة الأعمال، ودور الجامعات في دعم التنمية المستدامة لريادة الأعمال، والدراسات التسويقية والفنية للمشروعات).