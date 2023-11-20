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متحف الفن الإسلامي يستقبل جولات أتوبيس الفن الجميل احتفالا بعيد الطفولة

كتب:

إلهام الكردوسي
08:37 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
جولة أتوبيس الفن الجميل

جولة أتوبيس الفن الجميل

نظم أتوبيس الفن الجميل، رحلة ثقافية لأطفال مكتبة السلام للطفل لزيارة متحف الفن الإسلامي، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة احتفالا بعيد الطفولة.

التنوع الثقافي 

تفقد الأطفال أروقة المتحف وما يضمه من مقتنيات ولوحات لمختلف الفنون التشكيلية والزخرفية والمعمارية التي وثقت العصور كافة، ومنها النسيج، والخزف، ولوحات الخط العربي، ومشغولات من الزجاج، وغيرها من المقتنيات التى تدل على التنوع الثقافي والابتكار في العصر الإسلامي.

فنون تشكيلية 

كما نفذت في ضوء الزيارة ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر للفنان مصطفى إسماعيل باستخدام ألوان الفلوماستر، حيث رسم كل طفل لوحة فردية عن كل عنصر وقطعة فنية تم مشاهدتها ولاقت إعجابه داخل المتحف، وتم تجميع تلك اللوحات لتكوين لوحة جماعية تحاكي المتحف ومقتنياته.

الفعاليات قدمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة جيهان حسن، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، ضمن فعاليات مكثفة للأطفال أطلقتها قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي