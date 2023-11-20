مسلسل صوت وصورة.. مَن قتل مراد مكرم؟

يوما بعد يوم تزاد الإثارة والتشويق حول أحداث مسلسل «صوت وصورة» وتكثر التساؤلات حول جريمة قتل الفنان مراد مكرم، الذي كشفت الأحداث أنه يمتلك العديد من الأعداء.

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ30 من مسلسل صوت وصورة الذي يعرض عبر منصة watch it، للكشف عن هوية القاتل، حيث من المقرر أن تشهد الحلقة تفاصيل بشأن نهاية كل شخصية من المسلسل.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 30

وخلال الحلقة 29 من مسلسل صوت وصورة الذى يتم عرضه على قناة dmc، أحضر أيمن الشيوى إلى نرمين (نجلاء بدر) مستندات وأوراق تدين المحامية ماجدة (ناردين فرج) في عدة قضايا، لتقوم على الفور بإرسالها على مكتب المحامى لطفى عبود (صدقى صخر) الذى تفاجأ بهذه المستندات في صندوق البريد الخاص بمكتبه حيث لم يعرف من الذى أرسلها له.

مسلسل «صوت وصورة»

مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، و من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

يعرض المسلسل عبر منصة watch it، وقنوات dmc يوميًا من السبت حتى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحًا و الـ 3 عصرًا، ويعرض عبر dmc drama في تمام الساعة 11 مساءً.