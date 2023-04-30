8 مدن في قائمة الأكثر برودة خلال طقس اليوم.. بينها طنطا ودمياط

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، حيث تشهد العديد من المحافظات انخفاضاً في درجات الحرارة، وتكون 8 مدن ومحافظات في قائمة الأكثر برودة.

وكشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن عددا من المدن المصرية تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة العظمى والصغرى، منها 6 مدن تدخل في قائمة الأكثر حرارة.

قائمة الأكثر برودة منها سانت كاترين والإسكندرية

ووفقاً لبيان الأرصاد الجوية، فإن هناك العديد من المدن والمحافظات، تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وتكون 8 مدن هي الأكثر برودة وهي: سانت كاترين وتسجل درجة الحرارة العظمى بها 20 والصغرى 5 درجات مئوية، نخل العظمى 22 والصغرى 7 درجات، مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 15 درجة، السلوم العظمى 22 والصغرى 15، رفح العظمى 22 والصغرى 12 درجة والعريش 22 العظمى والصغرى 13 درجة مئوية، طنطا 24 العظمى والصغرى 16 درجة، ودمياط 23 العظمى والصغرى درجة 15

قائمة المدن الأكثر حرارة

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى، فإن قائمة المدن الأكثر حرارة، خلال طقس الأحد، هي قنا العظمى 29 والصغرى 17 درجة، والأقصر العظمى 30 والصغرى 18 درجة وأسوان 30 والصغرى 19 درجة مئوية، أبو سمبل العظمي 30 والصغرى 19 درجة وسفاجا 29 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية، أبو رماد العظمى 30 والصغرى 21 درجة.