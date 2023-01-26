درجات الحرارة اليوم في مصر.. العظمي على القاهرة تسجل 22 درجة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية كافة، بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري، ومدن ومحافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح شمالية غربية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة اليوم الخميس 26-1-2023، على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 11.

- العاصمة الإدارية 22 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 21 - 11.

- الإسماعيلية 22 - 10.

- السويس 22 - 10.

- العريش 21 - 10.

- رفح 21 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 21 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.