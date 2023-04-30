6 مدن ومحافظات في قائمة الأكثر برودة اليوم.. منها الإسكندرية ومطروح

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمتضمن التوقعات بدرجات الحرارة العظمى والصغري، الاثنين 1 مايو، أن هناك 6 مدن تنخفض درجة الحرارة بها، وتكون في قائمة الأكثر برودة، وهناك بحسب البيان محافظات و7 مدن تعد الأعلى حرارة.

قائمة المدن الأكثر برودة الاثنين 1مايو

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى، المتوقعة اليوم الاثنين، فإن قائمة المدن الأكثر برودة تضم سانت كاترين درجة الحرارة العظمى بها 20 درجة مئوية والصغرى 5 درجات، نخل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 7 درجات مئوية، السلوم العظمى 21 والصغرى 15 درجة، مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 16 درجة، الإسكندرية 22 العظمى والصغرى 15 درجة، بورسعيد 21 العظمى والصغرى 15 درجة مئوية.

قائمة المدن الأعلى حرارة غدا الاثنين

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة الاثنين، فإن قائمة المدن الأكثر حرارة تضم، أسوان العظمي 30 والصغرى 19 درجة وأبو سمبل العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية، قنا العظمى 29 والصغرى 17 درجة، شلاتين العظمى 29 والصغرى 21 درجة، الأقصر العظمى 30 والصغرى 18 درجة، الوادى الجديد العظمي 29 والصغرى 15 درجة، سفاجا العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.